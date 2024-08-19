İlkay Gündoğan ayrılığı duyurdu: 'Teşekkürler Almanya'

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, takım kaptanlığını yaptığı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.





31 yaşındaki orta saha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'ya veda etti.





İlkay Gündoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim. Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı.





Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor.





Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kulüp ve ülke düzeyindeki maçlar da azalmıyor.





Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükseliş trendinin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; o zaman bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var.





Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.





Bu bir onurdu! Teşekkürler Almanya!"





Liebes Fußballdeutschland,



nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden.



Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte… pic.twitter.com/IsU4iYCxq0 — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 19, 2024















