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Spor

İlkay Gündoğan ayrılığı duyurdu: 'Teşekkürler Almanya'

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takım kariyerini sonlandırdı. Gündoğan, “Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu bir onurdu, teşekkürler Almanya” dedi.

20:36 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:37 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İlkay Gündoğan
İlkay Gündoğan

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, takım kaptanlığını yaptığı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.


31 yaşındaki orta saha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'ya veda etti.


İlkay Gündoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim. Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı.


Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor.


Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kulüp ve ülke düzeyindeki maçlar da azalmıyor.


Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükseliş trendinin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; o zaman bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var.


Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.


Bu bir onurdu! Teşekkürler Almanya!"






#İlkay Gündoğan
#Almanya Milli Takımı
#Futbol
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