Almanya Milli Takımı ve La Liga ekiplerinden Barcelona formalarını giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, soruları yanıtladı.





İlkay Gündoğan'ın açıklamaları söyle:

'Çok özel bir maç olacak'

"Benim için özel bir maç olacak. Türkiye’ye karşı ilk defa oynamak belki de biraz tuhaf olacak. Sonuçta memleketim, ailemin olduğu memleketimiz. Sonuçta rakip Türkiye olduğu için benim için çok özel bir maç olacak. Statta atmosferin de çok güzel olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Biz de takım olarak iyi bir performans sergileyip maçı almak istiyoruz"





'Seyirciler duygusal olacak'

"Öyle olacağına emin değilim, sonuçta seyirciler duygusal olacak. Onun için öyle büyük bir beklentim yok. İki takım için de güzel bir maç olsun. Hem statta olan hem de televizyon karşısında olan seyirciler güzel bir maç izlesin. Bu herkesi mutlu eder"





'Türkiye’yi iyi görüyorum'

"Sık sık takip etmeye çalışıyorum, her maç olmasa da Türkiye’yi iyi görüyorum. Yeni hoca ile gerçekten müthiş başladılar. 2’de 2 yaptılar. Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor. Türkiye’nin çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da önemli bir rol oynayabilirler"





'Rudiger, Arda'yı çok beğeniyor'

"Arda Güler Real Madrid’e gitti, çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rudiger ile bazen konuşuyoruz. O da Arda'yı çok beğeniyor, tabii fiziksel olarak eksiklikleri var. İki sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hatta Mesut Özil de aynı şeyi söylemişti. Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler’dir. Onun geleceğini parlak görüyorum"





'İnşallah aynı gruba düşmeyiz'

"Seve seve izlerim. Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. İnşallah EURO 2024'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz. İhtimali var mı tam bilmiyorum ama inşallah düşmeyiz. Belki bizim için artık yarı final veya final güzel olur aslında. Favori takımların bunlar olacağını düşünüyorum"





'Hayalimdeki final Almanya-Türkiye'

"Hayalimdeki final Almanya-Türkiye demek isterim. Şimdiki maç dostluk maçı, o da tabii ki önemli. Hele Almanya’da çok Türk olduğu için. Almanya’da yaşayan Türkler için çok önemli bir mücadele. Sonuçta dostluk maçı olduğu için skor ön planda değil ama tabii Avrupa Şampiyonası’ndaki bir final olsaydı bambaşka bir durum olurdu. Benim için de tabii bambaşka bir durum olurdu, bayağı bir zor olurdu, daha da zor, daha da tuhaf olurdu. Almanya ve Türkiye birisi finalde olursa beni mutlu eder, ikisi de olursa o da mutlu eder"





'Xavi için de Barcelona’ya gittim'

"Uyumumuz çok iyi. Xavi için de Barcelona’ya gittim. Ön görüşmelerimiz çok iyi geçti. İki kez telefonla görüştük. Karakterlerimizin birbirine benzediğini düşünüyorum. Hatta futbol görüşümüz de birbirine bayağı benziyor. O da orta saha oyuncusuydu. Benzerlikler çok fazla, uyumumuz çok iyi. Onun için de en iyi şekilde futbol oynamak istiyorum. İyi bir yerlere geleceğinden eminim ve hak ettiğini de düşünüyorum"





'Galatasaray inşallah da alıp grubu ikinci olarak tamamlarlar'

"İlk maçı izledim, ikinci maçı fazla izleyemedim, özetini seyrettim. Galatasaray’ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih’ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir Galatasaray takımı gördüm. Çok iyi futbol. En azından 1 puan aslında 3 puanı hak eden bir Galatasaray gördüm. Şampiyonlar Ligi’nde benim tecrübem çok iyi de oynasan girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen, rakip bir kez gelip gol atıyor ve maçı kaybedebilirsin. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir rekabet, orada girdiğin her pozisyonu değerlendirmen gerekiyor. Onu maalesef Galatasaray ilk maçta başaramadı. Aslında 3 puanı hak etmişti ama nasip değilmiş. İnşallah en azından 2. ve 3. olabilirler, Avrupa’da devam edebilirler. Hemen hemen şansları aynı. Kopenhag ve evinde Manchester United maçları var. İkisini de alabilecek bir Galatasaray takımı görüyorum. İnşallah da alıp grubu ikinci olarak tamamlarlar"





'Bu sezon Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olacaktır'

"Şampiyonluk sorusuna cevap şu an kolay gibi gözüküyor. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray olacak gibi gözüküyor. Belki de kadro olarak iki takımın kadrosu diğer takımlarla kıyaslarsan başka bir seviyede. Geçen sene ve bu sene Adana Demirspor da iyi başladı. İzleyemiyorum fazla ama büyük ihtimal iyi futbol oynuyorlar, tesadüfle olamaz yani. Sonuçta belirli bir süre maçlarını kazanırsan, belirli bir kaliten olması gerekiyor. Her seneki gibi Beşiktaş da var ama bu sezon ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kadro olarak diğer takımlara karşı avantajları olduğunu düşünüyorum"



















