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Spor

İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan'dan transfer iddialarına cevap geldi. Gündoğan, "Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim" dedi.

14:03 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:07 - 16/11/2023 Perşembe
AA
İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 20 mlyon euro.

İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 20 mlyon euro.

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan’ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.


İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada, "İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.


İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Katalan ekibinin formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 5 asist kaydetti.






#Galatasaray
#Barcelona
#İlkay Gündoğan
1 saat önce
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