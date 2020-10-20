Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması: Kosovalı beni iyi tanır
Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması: Kosovalı beni iyi tanır
Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile, takımın yeni transferi Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu. Immobile, Kosovalı golcünün kendisinden daha farklı bir tarzda forvet olduğunu söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'den bonuslar dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi hakkında, yeni takım arkadaşı Ciro Immobile açıklamalarda bulundu.
Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı mücadele öncesinde konuşan 30 yaşındaki İtalyan golcü oyuncu, Vedat Muriqi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Kosovalı beni iyi tanır"
Kosovalı oyuncunun farklı bir tarzda forvet olduğunu belirten Immobile, "Vedat Muriqi, benden ve Joaquin Correa'dan farklı bir forvet. Daha çok Felipe Caicedo'ya benzer bir oyunu var. Kosovalı beni iyi tanır ve sahada nerelere hareketleneceğimi bilir. Vedat'ın, bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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