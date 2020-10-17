SERİE A

Inter Milan 1-2 maç özeti golleri izle

Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 4. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, konuk olduğu Inter'i 2-1 yendi. Inter-Milan özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrası galibiyeti kutladı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrası galibiyeti kutladı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan derbi mücadelesine, konuk Milan hızlı başlayan taraf oldu. Milan, 11. dakikada penaltı kazandı. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Zlatan İbrahimovic'in şutunda Interli kaleci Handanovic topu çelerken, İsveçli golcü, dönen topu ağlarla buluşturarak, Milan'ı öne geçirdi: 0-1.

Zlatan farkı 2'ye çıkardı

16. dakikada ani gelişen Milan atağında Rafael Leao topu soldan ceza sahasına ortalarken, ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.

Lukaku farkı 1'e indirdi

29. dakikada Inter atağında, Perisic soldan ceza sahası içine ortalarken, Milan defansı topa müdahale edemeyince altıpas üzerindeki Belçikalı golcü Romelu Lukaku, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-2.

İkinci yarıda ev sahibi Inter, beraberlik golü için baskısını arttırırken, Milan’da savunmasını sertleştirdi. Mavi-siyahlılar, maçın son anlarında Lukaku ile gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremeyince Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milan 4'te 4 yaptı

Bu sonuçla, Milan ligde 4. haftada 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.

  • Şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Inter ise bu sezonki ilk yenilgisini rakibinden alırken, 7 puanla 6. sırada kaldı. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.

Inter-Milan maç özeti izle

Inter, Milan maç özetini izlemek için tıklayınız.

Dev derbi Rangers'ın
Dev derbi Rangers'ın

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 11. haftasında karşılaştı.Celtic Park Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Rangers, Connor Goldson'ın 9. ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı.Bu sonuçla Rangers, 29 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Celtic ise 25 puanla ikinci sırada kaldı.Merseyside derbisinde olay karar: Bu nasıl ofsayt!

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