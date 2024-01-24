‘İnadıyla Şampiyon’ belgeseli 26 Ocak’ta gösterime giriyor

Trabzonspor’un belgesel filmi, 26 Ocak’ta gösterime giriyor. Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikâyesini yeniden yazan “İnadıyla Şampiyon” belgeseli, Trabzonspor’un tarihini de ele alıyor.





Belgesel üç dönemden oluşuyor

Trabzonspor’un 1967 yılındaki kuruluşundan 2021-2022 yılındaki son şampiyonluğuna uzanan yolda yaşanan tüm başarıları, travmaları ve sancılarını, futbolcular, başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatan belgesel üç dönemden oluşuyor.





İlk dönemde kulübün kuruluşu ve art arda aldığı şampiyonluklar, ikinci döneminde yaşanan bocalamalar ve duraklama, son dönemde ise yeniden sahalara dönüş ve şampiyonlukla kucaklaşma anlatılıyor.





Film bir dönemin şampiyonluğunu anlatmanın ötesinde taraftarıyla bir camianın da doğuşunu da kayıt altına alıyor.

Belgesel ile ilgili yapılan açıklamada Trabzonspor'un taraftarlarıyla bütünleşmiş büyük bir camia olduğu hatırlatılarak şu görüşlere yer verildi:

'Şampiyonluk filminden daha fazlası'

"Bu belgesel bir şampiyonluk filminden daha fazlası. Dokümanter bir film. 60 yıla yaklaşan Trabzonspor tarihinin hafızalara kazınan her bir karesini bu filmde toplandı. On yıl sonra izlendiğinde de aynı tadın alınacağı, aynı heyecanın yaşanabileceği, şampiyonlukların en derin duygularla hissedileceği bir yapım ortaya çıkarılmaya çalışıldı"





Belgeselde, özellikle son şampiyonluktaki Trabzonspor'un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar hikayeleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.











