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Spor

'İnadıyla Şampiyon' belgeselinin gösterimi ertelendi: İşte yeni tarih

Trabzonspor’un 2021-22 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan ve yarın Trabzon sinemalarında gösterime girmesi planlanan ‘İnadıyla Şampiyon’ belgeselinin çıkış tarihi 15 Eylül'e ertelendi.

17:28 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Bordo-mavili taraftarlar heyecanla belgeseli bekliyor.

Bordo-mavili taraftarlar heyecanla belgeseli bekliyor.

Süper Lig tarihinde son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor’un şampiyonluklarını ve kupa yolculuğunu anlatan ‘İnadıyla Şampiyon’ belgesel filmi tamamlandı.


Dün ilk kez basının karşısına çıkan ve yarın Trabzon sinemalarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin gösterimi ertelendi.


Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'İnadıyla Şampiyon' filminin Trabzon gösteriminin, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda yayınlanacağı tarih olan 15 Eylül'e ertelendiği bildirildi.


Arşiv görüntülerinin de yer aldığı 2 saat 15 dakikalık belgeselde, bordo-mavili kulübün kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte yaşananlar, takımda forma giyen futbolcular ve yöneticilerin anlatımlarıyla izleyiciye aktarılıyor.






#Trabzonspor
#Süper Lig
#'İnadıyla Şampiyon' belgeseli
38 dakika önce
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