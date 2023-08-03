Destansı bir aşk öyküsü gibiydi; belki kimse diğerini tanımıyordu ama o an herkesin yüzünde aynı gurur ve sevinç gözyaşları vardı, bu aslında başarmışlık hissinin ta kendisiydi.



Son düdük anında milyonlarca insanın kalp atışları kilometrelerce uzaktan duyulurcasına haykırırken,… pic.twitter.com/6XzDbKUyK6