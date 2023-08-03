Bordo-mavili taraftarlar heyecanla belgeseli bekliyor.
Süper Lig tarihinde son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor’un şampiyonluklarını ve kupa yolculuğunu anlatan ‘İnadıyla Şampiyon’ belgesel filmi tamamlandı.
Dün ilk kez basının karşısına çıkan ve yarın Trabzon sinemalarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin gösterimi ertelendi.
Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'İnadıyla Şampiyon' filminin Trabzon gösteriminin, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda yayınlanacağı tarih olan 15 Eylül'e ertelendiği bildirildi.
Arşiv görüntülerinin de yer aldığı 2 saat 15 dakikalık belgeselde, bordo-mavili kulübün kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte yaşananlar, takımda forma giyen futbolcular ve yöneticilerin anlatımlarıyla izleyiciye aktarılıyor.