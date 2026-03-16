Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İnegölspor'da Güldüren dönemi sona erdi

13:1316/03/2026, lundi
DHA
Sonraki haber
İsmail Güldüren, İnegölspor'un başında çıktığı 32 maçta 1.75 puan ortalaması tutturmuştu.
TFF 2. Lig’de mücadele eden İnegölspor, teknik direktör İsmail Güldüren ile yollarını ayırdı.

İnegölspor'da İsmail Güldüren'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.


Sezon başından bu yana bordo-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Güldüren ile yollarını ayırdığını duyuran İnegölspor, konuyla ilgili olarak yönetim kurulundan şu açıklamayı paylaştı:


“Teknik Direktörümüz İsmail Güldüren ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı mutabakata varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre boyunca sergilediği profesyonel tutum, özverili çalışma ve camiamıza kattığı değerler için Teknik Direktör İsmail Güldüren’e içtenlikle teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz.”







#2. Lig
#İnegölspor
#İsmail Güldüren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
