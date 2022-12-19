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Dünya Kupası iki yılda bir olabilir

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, dün akşam Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalandı. En çok gol atılan Dünya Kupası olarak tarihe geçen Katar, organizasyon olarak da iyi işler çıkartarak akıllara "Dünya Kupası iki yılda bir olur mu?" sorularını getirdi. Eski futbolcu ve teknik adamlardan FIFA, UEFA kurmaylarına kadar herkes bu konuda açık kapı bıraktı ve bu konunun masaya taşınacağı belirtildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Infantino açıkladı: Dünya Kupası iki yılda bir mi düzenlenecek?
FIFA Başkanı Gianni Infantino

Katar'da bir ay önce başlayan ve başarıyla düzenlenerek dün akşam finali oynanan 2022 Dünya Kupası her detayıyla keyifle takip edildi.

Bu Dünya Kupası'nın bu denli ilgiyle takip edilmesi, maçların çekişmeli, bol gollü olması, turnuvanın iki yılda bir düzenlenebilir fikrinin daha çok konuşulmasını sağladı.

İki yılda bir düzenlenmeye uygun takvim

FIFA'nın Küresel Futbol Gelişim Direktörü olan eski teknik direktör Arsene Wenger'in takvim düzenlemesi ve Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenebilir hale gelebileceği proje, geçtiğimiz aylarda FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katılımıyla FIFA'ya üye 211 federasyondan 207'si katıldığı zirvede gerçekleşti.

4,4 milyar dolar ek gelir

Zirvede önemli ekonomi şirketlerine yaptırılan fizibilite çalışmaları sunuldu. Raporlara göre, FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması halinde ilk dört yıllık dönemden itibaren toplam 4,4 milyar dolar ek gelir elde edilecek.

Bu sayede üye federasyonlara, dört yıllık dönemde oluşacağı tahmin edilen 3,5 milyar dolarlık dayanışma fonundan, ortalama 16'şar milyon dolar fazladan para dağıtılacak.

16 yılda 180 milyar dolar

Diğer taraftan Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi, yaklaşık 16 yıllık süre içinde 180 milyar dolardan fazla gayri safi yurt içi hasıla kazanımı ve iki milyon tam zamanlı iş istihdamı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Arsene Wenger, en zengin ve en fakir ülkeler arasındaki fon açığını azaltmaya ve buna karşılık, en fakir ülkelerden gelen oyuncuların yeteneklerini tam olarak geliştirme şanslarını artırmaya kararlı görünüyor.

Uzun yıllar Arsenal Teknik Direktörlüğü yapmış Arsene Wenger, 2019 yılından bu yana FIFA Gelişim Direktörlüğü yapmaktadır.
Uzun yıllar Arsenal Teknik Direktörlüğü yapmış Arsene Wenger, 2019 yılından bu yana FIFA Gelişim Direktörlüğü yapmaktadır.

"Karşı çıkanlar korkaklardır"

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili, "Ülkelerin çoğu iki yılda bir düzenlenen Dünya Kupalarına oy verecek. Tüm takvime ve futbolu nasıl daha iyi hale getirebileceğimize bakıyoruz ve gelecekte futbolu yeni bir şekilde organize etmenin ne kadarını sağlayabileceğimize bakıyoruz. Diyaloga devam ediyoruz, analize devam ediyoruz, öyle ya da böyle orta yoldan ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz. İki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi fikrine karşı çıkanlar korkaklardır" dedi.

Gianni Infantino, Şubat 2016'dan bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürütüyor.
Gianni Infantino, Şubat 2016'dan bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürütüyor.
  • Geçtiğimiz günlerde FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kulüpler Turnuvasının 32 takımla, 2026 yılında Fas'ta yapılacağını açıklamıştı. Bu turnuva ise 4 yılda bir düzenlenecek.

Dünya Kupası şayet iki yılda bir düzenlenirse, Katar'daki turnuvaya benzer şölenin daha fazla takımla daha keyifli hale gelebileceği düşünülüyor.
Dünya Kupası şayet iki yılda bir düzenlenirse, Katar'daki turnuvaya benzer şölenin daha fazla takımla daha keyifli hale gelebileceği düşünülüyor.

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