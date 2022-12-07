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Infantino: "Katar 2022 grup aşaması tarihin en iyisi"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Infantino: Katar 2022 grup aşaması tarihin en iyisi
FIFA Başkanı Gianni Infantino

Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.

"En iyisi oldu"

Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino, "Tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici." dedi.

"Ortalama 51 bin kişi izledi"

Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

  • "Statlar neredeyse her maçta kapalı gişe oynuyor"
  • FIFA Dünya Kupası'nın başladığı gibi devam etmesini ve harika bir başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirten Infantino, "Dünya çapında beş milyar izleyiciye ulaşacağımızdan eminim. Statlar neredeyse her maçta kapalı gişe oynuyor. Günün sonunda biz sadece dünyanın dört bir yanındaki insanlara biraz neşe ve biraz gülümseme vermek istiyoruz. Futbol böyle bir şey, FIFA Dünya Kupası böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

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