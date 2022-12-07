Katar'da düzenlenen turnuvada 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;
Hırvatistan-Brezilya
Hollanda-Arjantin
Fas-Portekiz
İngiltere-Fransa
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:
- 9 Aralık Cuma:
- 18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)
- 22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)
- 10 Aralık Cumartesi:
- 18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)
- 22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu#FIFAWorldCup
🆚Finali kimler oynar? pic.twitter.com/CssKJZgX8Y
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu#FIFAWorldCup