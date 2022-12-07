2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Rakiplerini eleyen Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Peki çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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