Spor 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Rakiplerini eleyen Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Peki çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupası çeyrek finalde hangi takımlar eşleşti? Çeyrek final maçları ne zaman
Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşılaşacak.

Katar'da düzenlenen turnuvada 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

Hırvatistan-Brezilya

Hollanda-Arjantin

Fas-Portekiz

İngiltere-Fransa

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:
  • 9 Aralık Cuma:
  • 18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)
  • 22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)
  • 10 Aralık Cumartesi:
  • 18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)
  • 22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)

ÖZET | Portekiz-İsviçre: 6-1
SPOR
ÖZET | Portekiz-İsviçre: 6-1

Fas-İspanya: 3-0
SPOR
Fas-İspanya: 3-0

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