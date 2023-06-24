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Spor

İngiliz devleri Ferdi'nin peşinde: Gözler Fenerbahçe'nin kararında

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu performansı ile Premier Lig ekiplerini peşine taktı. İki İngiliz takımı Everton ve Fulham genç yıldız için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. Son kararı Fenerbahçe verecek.

19:08 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 9 gole katkı yaptı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 9 gole katkı yaptı

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu'na, İngiltere'den talipler çıktı. Fenerbahçe yıldız oyuncuyu her ne kadar kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip olmasından dolayı yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun transferine onay verebilir.


İki takım peşinde

Geçen sezon Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçiren Fulham, Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor ve oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen bir diğer İngiltere ekibi de bu sezon son anda kümede kalmayı başaran Everton. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Everton'ın, Ferdi Kadıoğlu için ciddi bir teklifle gelmeye hazırlanıyor. İki takım içinde konuşulan ücretin 20 milyon euro olduğu söylendi.


48 maç oynadı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.



#Transfer
#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
2 saat önce
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