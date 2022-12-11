Spor ÖZET | İngiltere-Fransa 1-2
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ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında İngiltere'de Harry Kane, penaltı atışından yararlanamadı. İngiltere-Fransa maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Fransa 1-2 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Fransız oyuncuların gol sevinçleri

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Fransa, adını yarı finale yazdırdı ve Portekiz'i eleyen Fas'ın rakibi oldu.

Fransızlara turu getiren golleri 17. dakikada Aurelien Tchouameni ve 78. dakikada Olivier Giroud kaydetti. İngiltere'nin tek golünü ise 54. dakikada penaltıdan Harry Kane attı. Ayrıca İngiliz futbolcu 84. dakikada da bir penaltı atışından yararlanamadı.

  • Dünya Kupası'nda Fas-Fransa yarı final mücadelesi 14 Aralık Çarşamba günü, saat 22.00'de oynanacak.

İngiltere-Fransa maç özeti

İngiltere-Fransa maçının özetini izlemek için tıklayınız.

İngiltere-Fransa: 0-1

İngiltere-Fransa: 1-1


İngiltere-Fransa: 1-2


ÖZET | Fas 1-0 Portekiz
SPOR
ÖZET | Fas 1-0 Portekiz


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