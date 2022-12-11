ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Fransa, adını yarı finale yazdırdı ve Portekiz'i eleyen Fas'ın rakibi oldu.

Fransızlara turu getiren golleri 17. dakikada Aurelien Tchouameni ve 78. dakikada Olivier Giroud kaydetti. İngiltere'nin tek golünü ise 54. dakikada penaltıdan Harry Kane attı. Ayrıca İngiliz futbolcu 84. dakikada da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Dünya Kupası'nda Fas-Fransa yarı final mücadelesi 14 Aralık Çarşamba günü, saat 22.00'de oynanacak.

İngiltere-Fransa maç özeti

İngiltere-Fransa maçının özetini izlemek için tıklayınız.

İngiltere-Fransa: 0-1

GOOOLL! | AURELIEN TCHOUAMENI!! İNANILMAZ BİR GOL! UZAKLARDAN BİR ANDA VURDU, PICKFORD'I AVLADI! 😯⚽#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/1wCftUXM01 REKLAM December 10, 2022

İngiltere-Fransa: 1-1

GOOOLL! | HARRY KANE ATTI, İNGİLTERE EŞİTLİĞİ SAĞLADI! BU SEFER LLORIS'İ GEÇTİ! ⚽#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/ykWy1uFRPH — TRT Spor (@trtspor) December 10, 2022

İngiltere-Fransa: 1-2

GOOOLL! | OLIVIER GIROUD GEREKLİ ANDA YİNE SAHNEDE! MÜTHİŞ BİR KAFA VURUŞU! FRANSA YENİDEN ÖNDE! ⚽#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/QbeIJSQxC8 — TRT Spor (@trtspor) December 10, 2022

SPOR ÖZET | Fas 1-0 Portekiz



