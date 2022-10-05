Spor ÖZET | Inter - Barcelona 0-1 Hakan Çalhanoğlundan muhteşem gol
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ÖZET | Inter - Barcelona: 0-1 Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Inter, sahasında Barcelona’yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Inter puanını 6'ya yükseltirken , Barcelona ise 3 puanda kaldı. C Grubu'nda oynanan Inter-Barcelona maçının özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona'ya attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Inter-Barcelona maç özeti ve Hakan Çalhanoğlunun attığı gol: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri izle
Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleye 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45+2’nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Inter puanını 6'ya yükseltti

İspanyol ekibinin ikinci yarıda girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca, İtalyan temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. Mavi-siyahlılar bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltirken, Barcelona 3 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu gol attı

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, bu organizasyonda son golünü Leverkusen formasıyla 6 sezon önce kaydetmişti. Inter formasıyla 2022-2023 sezonunda Serie A’da 7 maça çıkan Hakan, 1 gol kaydetti.

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Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona'ya attığı gol

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