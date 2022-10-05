ÖZET | Inter - Barcelona: 0-1 Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Inter, sahasında Barcelona’yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Inter puanını 6'ya yükseltirken , Barcelona ise 3 puanda kaldı. C Grubu'nda oynanan Inter-Barcelona maçının özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona'ya attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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