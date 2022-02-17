Liverpool Inter'i duran toplarla yıktı: İngilizler avantajı cebine koydu

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CHP Yusufeli Barajı'nı 8 yıl geciktirdi: Davalar enerjimizi düşürdü

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hayata geçirdiği enerji projeleri, CHP’nin öncülük ettiği davalar yüzünden uzun yıllar yapılamadı. Yusufeli Barajı da bu davalar nedeniyle 8 yıl boyunca ertelenen projelerden oldu. Bu gecikme, Türkiye’nin 20 milyar kilowatt saat elektrik kaybı yaşamasına neden oldu.