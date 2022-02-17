Liverpool Inter'i duran toplarla yıktı: İngilizler avantajı cebine koydu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin merakla beklenen karşılaşması tamamlandı. Liverpool, Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.
İngiliz ekibinin Inter karşısındaki galibiyet gollerini Roberto Firmino ve Mohamed Salah attı.
- Mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. Çalhanoğlu karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyarken takımının sahadan mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.
Inter-Liverpool maçının golleri;
1-0 Liverpool.
FIRMINO OPENS THE SCORE VS INTER!!#InterLiverpool pic.twitter.com/a4GsHL8HUZ
1-0 Liverpool.
GOL | Inter 0-2 Liverpool
⚽️ 83' Mohamed Salah
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GOL | Inter 0-2 Liverpool