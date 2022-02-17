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Liverpool Inter'i duran toplarla yıktı: İngilizler avantajı cebine koydu

İngiliz ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Inter ile Milano'da karşı karşıya geldi. Liverpool, mücadelenin son bölümünde yakaladığı iki duran top fırsatından iki gol çıkarttı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Inter-Liverpool maç özeti izle: Liverpool gol izle: Firmino gol izle Salah gol izle
Mohamed Salah'ın Inter'e attığı golden sonra yaşadığı sevinç.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin merakla beklenen karşılaşması tamamlandı. Liverpool, Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İngiliz ekibinin Inter karşısındaki galibiyet gollerini Roberto Firmino ve Mohamed Salah attı.

  • Mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. Çalhanoğlu karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyarken takımının sahadan mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.

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