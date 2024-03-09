IP TV ve kaçak yayın kullananlara ağır cezalar var

Ücretli dizi, film ce maç izleme hizmeti veren uygulamalar var. Bir de bu uygulamaları kaçak yayınlarla, izleyici ile buluşturan ve suç işleyen kişi ve kişiler var. Bu kişi ve kişilere kaçak yayın yaptıkları için ağır cezalar veriliyor. Ayrıca bu IP TV ve kaçak yayınları kullananlara da ağır cezalar var.





6 aydan 2 yıla kadar cezası var

TRT'ye açıklamalarda bulunan Avukat Müge Doğan, "Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.





Bu şekilde bir kullanım olduğunda, kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Konuyla ilgili Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun" dedi.







