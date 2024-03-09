|
Spor

IP TV ve kaçak yayın kullananlara ağır cezalar var

Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralara ağır cezalar veriliyor. Ayrıca bu kaçak yayınları izleyenlere de ciddi cezalar verileceği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi
16:48 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:51 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
IP TV ve kaçak yayın kullananlara ağır cezalar var
IP TV ve kaçak yayın kullananlara ağır cezalar var

Ücretli dizi, film ce maç izleme hizmeti veren uygulamalar var. Bir de bu uygulamaları kaçak yayınlarla, izleyici ile buluşturan ve suç işleyen kişi ve kişiler var. Bu kişi ve kişilere kaçak yayın yaptıkları için ağır cezalar veriliyor. Ayrıca bu IP TV ve kaçak yayınları kullananlara da ağır cezalar var.


6 aydan 2 yıla kadar cezası var

TRT'ye açıklamalarda bulunan Avukat Müge Doğan, "Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.


Bu şekilde bir kullanım olduğunda, kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Konuyla ilgili Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun" dedi.



#Süper Lig
#kaçak yayın
#TFF
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK listeyi paylaştı: Bu hastalıklardan birini geçirene emekli olacak! Malulen emeklilik şartları ve takvimi...