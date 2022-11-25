Spor Dünya Kupasında nefes kesen pozisyon İran direkleri geçemedi
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Dünya Kupası'nda nefes kesen pozisyon: İran direkleri geçemedi

Dünya Kupası'nda Galler ile karşılaşan İran, maçta büyük bir şansızlık yaşadı. Orta Doğu ekibinin mücadelede 15 saniye içerisinde iki topu direkten döndü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İranın Galler maçında direkten dönen topları
Azmoun'un şutunun direğe takıldığı an.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Galler'in karşı karşıya geldiği maçta nefes kesen bir pozisyon yaşandı.

İran, 0-0 süren mücadelenin 51. dakikasında üst üste yakaladığı pozisyonlarda fileleri havalandırmayı başaramadı.

İlk önce Sardar Azmoun'un şutu direkten döndü. Pozisyonun devamında bu sefer Gholizadeh'nin şutu direğe takıldı. Direkten dönen topa yeniden Sardar Azmoun vurdu ancak bu defa da Galler kalecisi Hennessey gole izin vermedi.

İşte maçtaki nefes kesen o pozisyon:

CANLI: Galler-İran
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CANLI: Galler-İran
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