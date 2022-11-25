Dünya Kupası'nda nefes kesen pozisyon: İran direkleri geçemedi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Galler'in karşı karşıya geldiği maçta nefes kesen bir pozisyon yaşandı.

İran, 0-0 süren mücadelenin 51. dakikasında üst üste yakaladığı pozisyonlarda fileleri havalandırmayı başaramadı.

İlk önce Sardar Azmoun'un şutu direkten döndü. Pozisyonun devamında bu sefer Gholizadeh'nin şutu direğe takıldı. Direkten dönen topa yeniden Sardar Azmoun vurdu ancak bu defa da Galler kalecisi Hennessey gole izin vermedi.

İşte maçtaki nefes kesen o pozisyon:

Galler kalesinde müthiş pozisyon! İran üst üste iki kez direğe takıldı... pic.twitter.com/OzBGhmZdVI REKLAM November 25, 2022