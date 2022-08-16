Irkçı paylaşım yapan taraftara hapis cezası

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından penaltılara geçilen İngiltere-İtalya maçında bu vuruşlardan faydalanamayan Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho hakkında ırkçılık içerikli görüntü ve mesajlar hazırlayarak sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen İngiliz vatandaşı Hugh Laidlaw'un, mahkeme süreci tamamladı.

Buna göre, İngiliz oyuncuları hedef göstererek ırkçılık ve nefret suçu işlediği gerekçesiyle 50 yaşındaki Laidlaw'a, bir yıl ertelemeli 8 hafta hapis ve vergileriyle beraber yaklaşık iki bin sterlin para cezaları verildi.