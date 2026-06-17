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İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı

13:2617/06/2026, Çarşamba
AA
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İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.
İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.

İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Merkez Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stil müsabakaları gerçekleştiriliyor.

20 ilden 158 sporcunun katıldığı organizasyonda 69 antrenör, idareci ve tercüman da görev alıyor.

Organizasyon yarın sona erecek.

#İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası
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