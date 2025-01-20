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Ismail Jakobs: Kazanırsak büyük bir adım olacak

Ismail Jakobs: Kazanırsak büyük bir adım olacak

17:1720/01/2025, Pazartesi
IHA
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Ismail Jakobs basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Ismail Jakobs basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi’nde her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kazanırsak büyük bir adım olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Maç öncesinde Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısı açıklamalarda bulundu.


Avrupa Ligi’nde her maçın önemli olduğunu söyleyen Jakobs, "Kazanırsak büyük bir adım olacak. Ana hedefimiz lig, diğeri de bu. Avrupa Ligi’nde bir şeyler kazanabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.


Tamamen iyileştiğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Fizik olarak iyi hissediyorum. Çok maç oynamak için vücudumu hazır hissediyorum. Elimden geleni de vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.


Takım arkadaşları ve teknik direktör Okan Buruk sayesinde adaptasyon sürecinin kolaylaştığını ifade eden Ismail Jakobs, "Onlar sayesinde soyunma odasında ve sahada çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Maç oynadıkça ve kazandıkça daha da birbirimize sarılıyoruz, birlik olmaya devam ediyoruz" dedi.




#Galatasaray
#Ismail Jakobs
#Dinamo Kiev

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