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Okan Buruk yanıtladı: Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında oynayacak mı?

Okan Buruk yanıtladı: Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında oynayacak mı?

15:0520/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig’de Başakşehir maçı sonrası sakatlanan Gabriel Sara hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam oyuncunun dönüş tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Dinamo Kiev'le karşılaşacak.


Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

Sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın durumuyla ilgili Okan Buruk şunları söyledi, "Şu anda son idman için Yener hocayla konuşacağız.


Şu anda net bir şey yok. 

Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız.


Onun dışında fazla eksiğimiz yok.


Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız."


#Gabriel Sara
#Okan Buruk
#Galatasaray

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