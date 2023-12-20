İsmail Kartal: Bu kırmızı kartlar nasıl oldu?

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.
Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İsmail Kartal'ın açıklamaları:
'Basit goller yememeliyiz'
"Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz.
'Bu kırmızı kartlar nasıl oldu'
"3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak"
'Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız'
"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."