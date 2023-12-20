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Spor

İsmail Kartal: Bu kırmızı kartlar nasıl oldu?

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası kırmızı kart pozisyonlarını değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım" ifadelerini kullandı.

19:55 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:07 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmai Kartal
İsmai Kartal

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.


Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Basit goller yememeliyiz'

"Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz.


'Bu kırmızı kartlar nasıl oldu'

"3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak"


'Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız'

"Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."







#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
16 dakika önce
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Goller ve kırmızı kartlar havada uçuştu: Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti