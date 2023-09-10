İsmail Kartal: Halen eksiklerimiz var

Fenerbahçe, oynadığı 9 resmi maçın hepsini kazanırken başarılı performansıyla da en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başarılı performansına rağmen kafasındaki oyun sisteminin henüz tam olarak sahaya yansımadığını söyledi.

"Takım olarak oturmuş bir oyunumuz var, ancak halen eksiklerimiz var" diyen tecrübeli teknik adam, "Bazı oyuncularımızın oyuna tam anlamıyla adapte olması gerekiyor. Milli maçlar için lige verilen ara sonunda eksiklerimizi gidererek sahada daha coşkulu bir Fenerbahçe izlettirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Oyunculara antrenmanlarda yeri geldiğinde hücum edebilmek için doğru savunma yapmak ve doğru pozisyon almak gerektiğini anlatan İsmail Kartal, "Futbolda sürekli hücum edemezsiniz. Yeri gelecek hücum edebilmek için doğru savunma yapmak doğru pozisyon almak gerekiyor" uyarılarında bulundu.