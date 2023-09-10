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Spor

İsmail Kartal: Halen eksiklerimiz var

Sarı-lacivertli takımın başarılı performansına rağmen kafasındaki oyun sisteminin henüz tam olarak sahaya yansımadığını belirten teknik direktör İsmail Kartal, "Takım olarak oturmuş bir oyunumuz var, ancak halen eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.

10:11 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler yoluna kayıpsız devam ediyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler yoluna kayıpsız devam ediyor.

Fenerbahçe, oynadığı 9 resmi maçın hepsini kazanırken başarılı performansıyla da en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başarılı performansına rağmen kafasındaki oyun sisteminin henüz tam olarak sahaya yansımadığını söyledi.


"Takım olarak oturmuş bir oyunumuz var, ancak halen eksiklerimiz var" diyen tecrübeli teknik adam, "Bazı oyuncularımızın oyuna tam anlamıyla adapte olması gerekiyor. Milli maçlar için lige verilen ara sonunda eksiklerimizi gidererek sahada daha coşkulu bir Fenerbahçe izlettirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Oyunculara antrenmanlarda yeri geldiğinde hücum edebilmek için doğru savunma yapmak ve doğru pozisyon almak gerektiğini anlatan İsmail Kartal, "Futbolda sürekli hücum edemezsiniz. Yeri gelecek hücum edebilmek için doğru savunma yapmak doğru pozisyon almak gerekiyor" uyarılarında bulundu.




Hepsi skora katkı yaptı

Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'den oluşan hücum üçlüsü rakiplerine gözdağı verdi. Hücum üçlüsü iştahlı futbolu, sarı-lacivertli kulübe çabuk uyum sağlamaları ve hücumdaki etkileriyle taraftarların gönlünde şimdiden taht kurdu.


Saha içerisinde oyunu yönlendiren Tadic 4 gol ve 2 asist yaparken, Dzeko 5 gol ve 4 asist, Szymanski de 4 gol ve 4 asistlik performansıyla göz doldurdu.










#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
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