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Spor

İsmail Kartal: İstediğimiz oyunu oynayamadık

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından konuştu

00:37 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Gaziantep FK'yı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.


Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları

Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik. Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık.


10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmacayaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.


Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz.





#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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