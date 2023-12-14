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Spor

İsmail Kartal: Kupayı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktör İsmail Kartal, "Son 16'ya kaldık. Burada final oynamak. Hatta kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

23:43 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:43 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Teknik direktör İsmail Kartal
Teknik direktör İsmail Kartal

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.


Turu getiren galibiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:
'Kupayı kazanmak istiyoruz'

"Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak. Hatta kupayı kazanmak istiyoruz"


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"Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık"


'Ferdi'yi tebrik ediyorum'

"Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum"

Ferdi Kadıoğlu
'Şubatı pas geçtik'

"Türkiye'de lideriz, Avrupa'da lider çıktık. Ekibimle beraber gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber pozitif futbola ilavelerle, gelişmelerle devam ediyoruz. Bu akşam lider olarak çıkmak bizi ayrıca mutlu etti. Şubatı pas geçtik, mart ayında oynayacağız. Bu da elimizi biraz daha rahatlatacak. Takım olarak performansımızdan mutluyuz"


'Penaltıları Tadic atacak'

"Bu tip oyuncular, büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da kaçırabilirler. Kaçırabiliyor diye bu maç o atsın, şu maç bu atsın diye bir şey yok. Takım içinde ikinci, üçüncü penaltıcılar var ama bir penaltı kaçırdı diye değiştirmeyiz. Tadic bu takımda olduğu müddetçe penaltıları Tadic atacak"






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Konferans Ligi
16 dakika önce
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