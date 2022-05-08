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İsmail Kartal: Oyun çok durdu

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyunun çok fazla durduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal: Oyun çok durdu
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ın kendilerini oynatmadığını söyledi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Oyun çok durdu"

"Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip gerçekten çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz müsaade verdi. 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Oyun çok durdu, çok sert bir maç geçti."

  • "Rakip izin vermedi"
  • "İyi mücadele ettik. Derbilerin zorluğunu herkes bilmekte. En azından kaybetmeden, 1 puan alarak evimize dönüyoruz. Kazanmak için geldik, kazanabilirdik de ama kendi oyunumuzu bir türlü sağlayamadık. Rakip de buna izin vermedi."

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