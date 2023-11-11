İsmail Kartal: Paniğe gerek yok

İsmail Kartal, Süper Lig'deki Trabzonspor ile Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçlarında üst üste alınan 2 yenilginin ardından camiada yaşanan panik havasına gerek olmadığını vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Sezon içerisinde kaybedeceğimiz maçlar olacaktı. Bundan sonra da maçlar kaybedebiliriz. Biz iyi sonuç aldığımızda da kötü oynadığımız maçlarda da eksiklerimizi ve teşhislerimizi yaptık. Bizde bir panik havası yok. Eksiklerimiz fazla olmasına rağmen ben bu kadronun kalitesine ve gücüne güveniyorum" dedi.

















Topun hızı artırılacak





Deneyimli teknik adamın, üretkenlik sorununa çözüm aradığı kaydedildi. Sarı-lacivertliler hem Trabzonspor hem de Ludogorets maçlarında topla oynama istatistiklerinde açık ara önde olmasına rağmen 3. bölgede üretken olamadı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularından topun hızını artırmalarını isterken, özellikle orta sahadan topu hızlıca 3. bölgeye geçirmelerini, bunun yanında rakibe baskı yaparak dönen topları kapmalarını ve hücuma destek vermelerini istedi. Tecrübeli teknik adam, topu hızlıca yeniden kazanarak rakibi kalesine yakın yakalamayı da amaçlıyor.









Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisinin ardından Avrupa'daki serisi de sona erdi pic.twitter.com/ywQQLKCdNi — SPOR (@yenisafakspor) November 9, 2023





Djiku ve Becao'nun yokluğunda savunma çöktü





Stoperler Djiku ve Becao'nun yokluğunda Fenerbahçe savunması adeta dağıldı. Sarı-lacivertliler Djiku ve Becao ikilisinin sakatlığı nedeniyle forma giymediği ligdeki Trabzonspor ve Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçlarında toplamda 5 gol yedi. Oosterwolde-Samet Akaydın tandemiyle Trabzonspor maçında 3 gol yiyen Fenerbahçe, Oostervvolde-Yusuf'un oynadığı Ludogorets maçında ise kalesinde 2 gole engel olamadı.





Yusuf Akçiçek umut verdi





Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, önceki akşam Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçında ilk kez A takımda yer aldı. Genç oyuncu 82 isabetli pas verirken 5 kez sahipsiz top kazandı. 3 kez tehlikeyi uzaklaştıran Yusuf, 8 hava topunun 5'ini kazandı.

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe kariyerine Ludogorets maçıyla başladı.





Orta sahaya yeni düzenleme





Fenerbahçe'de kasığında yırtık nedeniyle tedavisi devam eden ve dün çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha Fred, ligde yarınki Adana Demirspor maçında da forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek'in de forma giyemeyecek olması stoperden sonra orta sahada da eksiklik yaşanmasına neden oldu. Orta sahada Mert Hakan'ın da sakatlığı var. Kartal, ön liberoda Crespo, 8 numarada Zajc, 10 numarada ise Szymanski'ye yer verecek.











