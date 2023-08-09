İsmail Kartal: Tete transfer listemizde yoktu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Maribor maçı öncesi Samandıra Can Bartu tesislerinde basın toplantısı düzenlendi.





Teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Ferdi Kadıoğlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.





İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:





'İyi bir rakiple karşılaşacağız'

"Maribor, Zimbru'ya göre daha genç ve çok koşan bir takım. Son maçta da 3-1 geriye düşmelerine rağmen maçı asla bırakmadılar. Şu ana kadar 10 maç yaptılar, namağlup bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biz de pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Yarın da avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz"





'En doğru çalım, sahada atılır'

"Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. Her kulüp, her futbolcuya talip olabilir. Çalım atıldı ifadelerini doğru bulmuyorum. En doğru çalım, sahada atılır"





'Sözleşmesini dondurduk'

"Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor"





Cengiz Ünder ve Merih Demiral

"Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın transferleriyle ilgili bir şey söylemem doğru değil. Biz takımımıza katkı sağlayacak, Fenerbahçe için karakterini ortaya koyacak oyuncuları transfer edeceğiz"





Okan Buruk maç sonu açıklamaları

"Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının, Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Ayrıştırma yaratacak sözlerden kaçınmak lazım. Avrupa'da mücadele eden ekiplerimizi destekliyoruz"





Kaleci transferi

"Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor. Son durumu net olarak bilmiyorum. Transfer sürecinde her şey anlık olarak değişiyor"





Galatasaray'ın Tete transferi

"Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz"





Kupa hedefi

"Konferans Ligi şampiyonluğu neden olmasın? Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi, olduğu her turnuvayı kazanmaktır"





Ayrılacak oyuncular

"Arao, Gustavo ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı"





Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:

"Geçtiğimiz tura göre biraz daha zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Zor maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte savaşacağız ve iyi bir performans ortaya koyacağız"





"Tüm kulvarlarda kupa kazanmak istiyoruz, bunun için savaşacağız. Takımımıza yeni oyuncular katıldı, hocamız da tekrardan geri döndü. Şu an her şey yolunda gidiyor"





"Amacımız, oynadığımız her turnuvayı kazanabilmek. Kupa olur, lig olur, Avrupa olur. Bu, bizim için önemli değil. Savaşımızı bu noktada sürdüreceğiz"















