Göreve geldikten sonra yakaladığı çıkışla Fenerbahçe’yi ikinciliğe yerleştiren teknik direktör İsmail Kartal, vedaya hazırlanıyor.

"Görevimizi yerine getirdik"

“Hedefimiz sezonu en güzel en iyi yerde bitirmekti. Ekibimle birlikte Fenerbahçe’nin durumunu düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu da büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabilirdik” diyen tecrübeli teknik adam, “Ligi 2. bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılmak için büyük avantaj yakaladık. Son 2 maçımızı da kazanarak yenilmezlik serimizi devam ettirerek, sezonu kapatmak hedefimiz. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Görevimi en iyi şekilde yapmanın rahatlığıyla görevimi teslim edeceğim. Yönetimin vereceği karara saygılıyım” dedi.

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İsmail Kartal rapor hazırladı

Bu arada İsmail Kartal’ın futbol takımının mevcut durumu, oyuncuların performansları ve hangi mevkilere transfer yapılması gerektiği konusunda detaylı bir rapor hazırladığı belirtildi. Başarılı teknik adam, 4-5 nokta transferle sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa oynayabileceğini belirtti. Kartal, takımda devam etmesi gereken oyuncuların listesini de yönetime verdi.

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