İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder açıklaması: Biz de şaşırdık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi F Grubu ilk maçında Danimarka’nın Nordsjaelland takımı ile oynayacakları maça ilişkin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.





İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:













"Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes bize karşı daha motive oynamaya çalışıyor. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum"













"Kadromuzda 6 numara pozisyonunda İsmail, Bartuğ, Zajc, Crespo var. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bu futbolcuları değerlendireceğiz. İsmail Yüksek'in cezası nedeniyle Antalyaspor maçında Zajc'ı oynattık. Yarınki maçta belki Crespo belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama Türk olduğu için lig maçlarında İsmail'e daha çok ihtiyacımız olacak. Tabii Bartuğ da var. Dönüşümlü olarak o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz."





''Ryan Kent'den memnunum''





"Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Ryan Kent de oynadığı maçlarda iyi performans gösterdi. Antrenmanlardaki performansından memnunuz. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kent'in de performansından gayet memnunum"





''Biz de şaşırdık''





"Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten bizi de şaşırttı. 1. dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az 2-3 hafta sürecek sakatlığı.





''Emre Mor 2-3 haftaya dönecek''





"Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum"





''Yarın da bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz''





"Zayıf rakip diye bir şey yok. Nordsjaelland zor bir rakip. 3-4 günde bir maç oynuyoruz ve yarın da bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. En iyi oynayabilecek oyuncularla çıkacağız. Her oyuncumuz bizim için çok değerli."





Tadic açıklaması geldi





"Tadic'in genel performansından memnunum. Ama bu her maç oynayacak anlamına gelmiyor. Ama bizim her oyuncumuz değerli, belki Tadic'in yerine yarın başkası oynayacak."







