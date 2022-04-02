Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor İsmail Kartaldan Joachim Löw yorumu Ben ikinci adam olmam
FUTBOL FUTBOL

İsmail Kartal'dan Joachim Löw yorumu: Ben ikinci adam olmam

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Gelecek sezon için isminin Joachim Löw ile birlikte anılmasının sorulması üzerine Kartal, "Ben ikinci adam olmam" yanıtını verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartaldan Joachim Löw yorumu: Ben ikinci adam olmam
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

S üper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada Arda Güler attı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kadro dışı kalan oyuncular hakkında konuştu. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Planlarımız işe yaradı"

"Yükselen bir performansımız var. Oyunumuzun ve oyuncularımızın geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Bütün planlarımız işledi. Kazanmamıza rağmen oyun temposunda bir bahar havası temposu vardı. Daha önceki maçlara göre tempomuz düşüktü. Zaten antrenmanlarda da bu durumu oyuncularımızla konuşuyoruz."

"Ekip olarak iyi çalışıyoruz"

"Çok fazla 'Ben yaptım' demeyeceğim. Bir ekibiz ve iyi çalışarak bu durumlara geldik. Takımı daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bütün oyuncular gözümün içine bakıyor, bazen antrenmanda sesimi yükseltiyorum ve onlar da benim hırsımı anlıyorlar."

"Medya önünde konuşmak bize yakışmaz"

Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalması hakkında konuşan İsmail Kartal, "Ben bu konularla ilgili medyada hiçbir zaman konuşmadım. Yönetimimiz böyle bir karar aldı. Böyle bir karar alındıktan sonra medyada konuşmak bize yakışmaz. Bu bizim ailevi sorunlarımız" dedi.

  • "Ben ikinci adam olmam"
  • Kayserispor maçı sonrası isminin gelecek sezon Joachim Löw'le birlikte anıldığının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet. Rızkı veren Allah. Beni ilgilendirmiyor. Ben hayatımda hiçkimsenin arkasında ikinci adam olmam. Bunu beş seferdir tekrar ediyorum. Ben teknik direktörüm. Bu olmuyor. Her seferinde 'İkinci adam olacak mısın?' diye soruluyor. Artık sormayın" dedi.

Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı
SPOR
Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı


İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Ben ikinci adam olmam

'Ben ikinci adam olmam'

​İsmail Kartal'dan Joachim Löw yorumu.
MSB acı haberi duyurdu: Dereye düşerek kaybolan asteğmenin naaşına ulaşıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız.

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

​Yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

Son zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Skandal tokat<br>sonrası istifa etti

Skandal tokat
sonrası istifa etti

'Akademi'nin bana olan güvenine ihanet ettim'
Muharip uçakların eğitim görüntüleri

Muharip uçakların eğitim görüntüleri

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım.

​Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.