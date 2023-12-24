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Spor

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap: Atılması lazımdı

Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarını cevap veren teknik direktör İsmail Kartal, "Rakip takımın hocası penaltımız verilmedi diyor ama ona bakarsan Boey in de atılması lazımdı" ifadelerini kullandı.

21:49 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:54 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal
İsmail Kartal

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.


Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Rakip takımın hocası penaltımız verilmedi diyor ama ona bakarsan Sacha Boey'in de atılması lazımdı"


'Toplarla rakibi oynatmadık'

"Sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi. İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. İlk devre baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İkinci yarı oraya İsmail'i aldık ve dinamizm kattık. Önde baskı yaptık, kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik"


'Sonuçta lideriz'

"Rakibe daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık, topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz"


'Fred'in dönmesi pozitif'

"Bu bir lig maçı. Uzun soluklu maraton. Daha çok maç var. Süper Kupa sadece tek maç ve bitecek. Oradaki maçta stratejiler farklı olacak. Fred'in aramıza dönmesi pozitif etki yaratacak. Tek maç üzerine planımız olacak"









#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Galatasaray
1 saat önce
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