İsmail Kartal'dan Ozan Tufan ve Mesut Özil yorumu

S üper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada Arda Güler attı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kadro dışı kalan oyuncular hakkında konuştu. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Planlarımız işe yaradı"

"Yükselen bir performansımız var. Oyunumuzun ve oyuncularımızın geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Bütün planlarımız işledi. Kazanmamıza rağmen oyun temposunda bir bahar havası temposu vardı. Daha önceki maçlara göre tempomuz düşüktü. Zaten antrenmanlarda da bu durumu oyuncularımızla konuşuyoruz."

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"Ekip olarak iyi çalışıyoruz"

"Çok fazla 'Ben yaptım' demeyeceğim. Bir ekibiz ve iyi çalışarak bu durumlara geldik. Takımı daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bütün oyuncular gözümün içine bakıyor, bazen antrenmanda sesimi yükseltiyorum ve onlar da benim hırsımı anlıyorlar."

"Medya önünde konuşmak bize yakışmaz"

Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalması hakkında konuşan İsmail Kartal, "Ben bu konularla ilgili medyada hiçbir zaman konuşmadım. Yönetimimiz böyle bir karar aldı. Böyle bir karar alındıktan sonra medyada konuşmak bize yakışmaz. Bu bizim ailevi sorunlarımız" dedi.

SPOR Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı



