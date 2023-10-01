İsmail Kartal'dan şaşırtan Batshuayi kararı

Süper Lig'de 'Haliç Derbisi' olarak adlandırılan maçta Kasımpaşa, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü üç golle mağlup etti. Aytaç Kara performansıyla maça damga vurdu. Karagümrük-Kasımpaşa maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.