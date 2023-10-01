İsmail Kartal'dan şaşırtan Batshuayi kararı

Batshuayi bu sezon çıktığı 9 maçta (384 dakika) 3 gol atıp 2 asist kaydetti.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor kadroda yer almadı.
Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Miha Zajc tedbir amacıyla kadroya alınmazken, Michy Batshuayi teknik heyet kararıyla 21 kişilik listeye dahil edilmedi.
Michy Batshuayi'yi bu maçta kadroya dahil etmeyen teknik direktör İsmail Kartal'ın, 5 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlatması bekleniyor.
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko