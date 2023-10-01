|
Spor

İsmail Kartal'dan şaşırtan Batshuayi kararı

Fenerbahçe'de Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, teknik heyet kararıyla Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.

16:14 . 1/10/2023 Pazar
AA
Batshuayi bu sezon çıktığı 9 maçta (384 dakika) 3 gol atıp 2 asist kaydetti.

Batshuayi bu sezon çıktığı 9 maçta (384 dakika) 3 gol atıp 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor kadroda yer almadı.


Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Miha Zajc tedbir amacıyla kadroya alınmazken, Michy Batshuayi teknik heyet kararıyla 21 kişilik listeye dahil edilmedi.


Michy Batshuayi'yi bu maçta kadroya dahil etmeyen teknik direktör İsmail Kartal'ın, 5 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlatması bekleniyor.


İsmail Kartal'ın Rizespor maçındaki 11 tercihi şöyle:

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko





#Fenerbahçe
#Rizespor
#Michy Batshuayi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çelik evlere depreme dayanıklı mı?