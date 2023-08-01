İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: Burada her şey olabilir

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zimbru'yu 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.





Alınan galibiyetin ülke puanı için önemine vurgu yapan İsmail Kartal, "Rakibe saygı gösterip ciddiye alarak maça başladık." dedi.





Bugün oyunun yönünü hızlı değiştirdiklerini belirten Kartal, "İlk maçta kendi evimizde 5-0 kazandık ama oyunun belirli bölümlerinde lüzumsuz top kayıplarından dolayı kontra ataklara yakalandık. Bugün topun hızını biraz daha arttırarak oyunun yönünü değiştirdik. Top biraz daha bizde kaldı." ifadelerini kullandı.

''Analizi farklı olacak''

Zimbru'nun 5'li savunma ile oynayıp çok kapandığını kaydeden İsmail Kartal, "Rakip 5'li oynadı. İlk yarı 5-4-1 oynayıp çok kapandılar. Kadroyu ona göre yapmışlar. Çok kapandılar. İlk yarı 5 pozisyon vardı. İkinci yarı daha hareketli oynayarak oyunu çözmeyi bildik. Bu maçın analizi farklı olacak. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.





Mert Hakan açıklaması

Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Mert Hakan'ın iyi bir sekiz numara olduğunu biliyorum. Crespo'nun yerine Mert Hakan'ı aldık. Rakip takımın üzerine çok gittik. Bright'ı koşularla, Mert'in araya arkaya koşularıyla, İrfan'ın paslarıyla sonuca gittik. Herkesi gördük. Herkesi görmem, taramam lazım. 8-10 gün kaldı ligin başlamasına. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Transfer açıklaması geldi

Transferle ilgili soruya Kartal, '' Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz, çalışmalarını sürdürüyorlar. Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir.'' dedi.







