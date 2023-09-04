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Spor

İsmail Kartal'dan transfer sorusuna yanıt: Çalışmalarımız sürüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Ankaragücü galibiyetiyle ilgili, "Hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı. Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre gireceğiz. Bugün maçı daha erken kopartabilirdik. Kazanmasını bildik." dedi. İsmail Kartal transfer içinse, "6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. İyi bir şekilde olabiliyorsa olacak." dedi.

00:39 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü Bright Osayi Samuel'in golüyle 1-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.


90 dakikayı değerlendiren İsmail Kartal, "Hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı. Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre gireceğiz. Bugün maçı daha erken kopartabilirdik. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.


Transfer sorusuna yanıt

6 numara transferiyle ilgili gelen soruya ise İsmail Kartal, "6 numara transferi için çalışmalarımız sürüyor. İyi bir şekilde olabiliyorsa olacak. Bakalım göreceğiz." yanıtını verdi.


İsmail Kartal sözlerini şöyle tamamladı, "Sakat oyuncularımız var. Oyuncularımızı mümkün olduğunca maçlara motive etmeye çalışıyoruz. Oyuncularımı iyi niyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum."



#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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