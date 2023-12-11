İsmail Kartal'ın analizi zaferi getirdi

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde aldığı 3-1'lik galibiyetin arkasında teknik direktör İsmail Kartal ile ekibinin sıkı taktik çalışması ve analizleri yatıyor. Beşiktaş'ın evinde taraftar desteğiyle coşku yakalayabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, planladığı ön alan baskısında başarılı oldu. Siyah-beyazlılar sadece 4 şut çekebildi.





Orta saha üstünlüğü





Beşiktaş'ın kanatlarında forma giyen oyuncuların içe kat etmelerine fırsat tanınmadı. Dzeko ve Szymanski orta sahaya gelerek, merkezi dörtledi ve orta saha üstünlüğü ele geçirildi. Beşiktaş'ın zaaflarından biri de önde kaptırdıkları toplar sonrası arkada verdikleri boşluklar olarak tespit edilirken, siyah-beyazlıların iki bekinin aynı anda hücuma çıkmasının dezavantaj olduğu takıma detaylıca anlatıldı. Ferdi ve Osayi-Samuel'den her pozisyonda orta sahayı geçerek hücuma destek vermeleri istendi.









Kanatlardan yüklenildi





Rakibin en zayıf bölgesinin kanatlar olduğu, Onur ve Umut'un hataya müsait olduğu vurgulandı. Kanatlardan çizgiye inilip top içeri kesildi. Cenk Tosun, Gedson ve Chamberlain'in top kullanmalarına izin verilmedi.















