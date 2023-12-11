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Spor

İsmail Kartal'ın analizi zaferi getirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi rakibin tespit ettiği eksiklerini oyuncularına tek tek anlattı. Üzerinde durulan noktalar sahada uygulanınca derbi zaferi geldi.

09:22 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:35 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal ve öğrencileri Beşiktaş deplasmanında net bir gaibiyet aldı.
İsmail Kartal ve öğrencileri Beşiktaş deplasmanında net bir gaibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde aldığı 3-1'lik galibiyetin arkasında teknik direktör İsmail Kartal ile ekibinin sıkı taktik çalışması ve analizleri yatıyor. Beşiktaş'ın evinde taraftar desteğiyle coşku yakalayabileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, planladığı ön alan baskısında başarılı oldu. Siyah-beyazlılar sadece 4 şut çekebildi.


Orta saha üstünlüğü

Beşiktaş'ın kanatlarında forma giyen oyuncuların içe kat etmelerine fırsat tanınmadı. Dzeko ve Szymanski orta sahaya gelerek, merkezi dörtledi ve orta saha üstünlüğü ele geçirildi. Beşiktaş'ın zaaflarından biri de önde kaptırdıkları toplar sonrası arkada verdikleri boşluklar olarak tespit edilirken, siyah-beyazlıların iki bekinin aynı anda hücuma çıkmasının dezavantaj olduğu takıma detaylıca anlatıldı. Ferdi ve Osayi-Samuel'den her pozisyonda orta sahayı geçerek hücuma destek vermeleri istendi.



Kanatlardan yüklenildi

Rakibin en zayıf bölgesinin kanatlar olduğu, Onur ve Umut'un hataya müsait olduğu vurgulandı. Kanatlardan çizgiye inilip top içeri kesildi. Cenk Tosun, Gedson ve Chamberlain'in top kullanmalarına izin verilmedi.





#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#İsmail Kartal
#Süper Lig
1 saat önce
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