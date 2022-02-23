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İsmail Kartal'ın Arda Güler sözleri sosyal medyada tepki çekti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Prag'da mücadelenin oynanacağı Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolculardan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İsmail Kartalın Arda Güler sözleri sosyal medyada tepki çekti
Arda Güler - Fenerbahçe

Slavia Prag mücadelesi hakkındaki görüşleriyle sözlerine başlayan İsmail Kartal, “Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımıza affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun ve mücadeleyle turu geçen taraf oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe'nin yarın sahaya bir karakter koyacağını ve turu geçebilmek için tüm opsiyonlarımızı uygulayabileceğimizi söylüyorum. Hücum hattında 3 oyuncumuzun olması bizim için önemli ve değerli. Ön tarafta elimiz güçlü. Yarın oyuncuları en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Arda Güler sorusuna verdiği cevap tartışma çıkardı

İsmail Kartal'ın Arda Güler'in Slavia Prag maçında 11'de olup olmaması hakkında sorulan soruya verdiği cevap şöyle;

  • “Arda Güler, altyapıdan yetişen çok değerli bir oyuncumuz. Önü açık. Bu oyuncuları yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Oynayacağı ve sonradan gireceği maçlar var. Onu korumak istiyorum. Onun bir referansı var. Arda, artık A takım oyuncusudur”

Fenerbahçeli taraftarlar, bu açıklamaları 'Arda Güler oynamayacak' şeklinde yorumlarken sosyal medya hesaplarından İsmail Kartal'a tepki mesajları attı.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Serdar Dursun, Slavia Prag ile oynayacağımız UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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