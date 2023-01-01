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Spor

Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü 23 yaşındaki İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertliler, 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile ekstra 2 yıllık daha anlaşma sağladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:43 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan İsmail Yüksek ile ekstra 2 yıllık daha anlaşma sağladı.


Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek’in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek."


"Bu benim hayalimdi"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim “ ifadelerini kullandı.


#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#transfer haberleri
43 dakika önce
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Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzattı
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