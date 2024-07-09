İSPANYA - FRANSA CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.
İlk finalistin belli olacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İspanya ile Fransa büyük turnuvalarda altıncı kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk dört maçın üçünü Horozlar son karşılaşmadan Matadorlar galip ayrıldı.
İSPANYA - FRANSA MUHTEMEL 11
İspanya: Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.