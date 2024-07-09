İSPANYA - FRANSA CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

İspanya ile Fransa büyük turnuvalarda altıncı kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk dört maçın üçünü Horozlar son karşılaşmadan Matadorlar galip ayrıldı.