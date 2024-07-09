İSPANYA - FRANSA CANLI İZLE

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İspanya - Fransa | Canlı izle - Canlı sonuç

EURO 2024 yarı final ilk karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanya - Fransa maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:49 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
İspanya - Fransa
İspanya - Fransa

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.


İlk finalistin belli olacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İspanya ile Fransa büyük turnuvalarda altıncı kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk dört maçın üçünü Horozlar son karşılaşmadan Matadorlar galip ayrıldı.


İSPANYA - FRANSA MUHTEMEL 11

İspanya: Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.


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#İspanya
#Fransa
#EURO 2024
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