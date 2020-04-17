LA LİGA

İspanya Futbol Federasyonu ‘Avrupa planını’ açıkladı

İspanya Futbol Federasyonu, korona virüs nedeniyle sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde mevcut puan cetvelindeki ilk 4 takımın Şampiyonlar Ligi’ne gideceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
La Liga'da koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alınan ligler arasında.

La Liga'da koronavirüs tehlikesi geçene kadar askıya alınan ligler arasında.

İspanya Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle lig senaryoları üzerine bir açıklama yayınladı. Federasyon Genel Sekreteri Andreu Camps, liglerin başlamaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takımların mevcut puan durumuna göre belirleneceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde ligin 27. haftası itibariyle tescil edileceği ve ilk 4 sırada yer alan takımların UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı belirtildi.

  • Mevcut durumda La Liga’da Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46) Şampiyonlar Ligi’nde, Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fatih Terim: Virüsü yendim donör olmak istiyo...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.