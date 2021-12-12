İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor

Maç sırasında sahaya giren köpek renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'da Söylemiş Başakspor ile Balkanspor arasında oynanan maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek nedeniyle 10 dakika geç başladı. Hakem ve futbolcuların yoğun çabasına rağmen yatarak sahadan çıkmak istemeyen köpek renkli anlar yaşattı. O anlar ise taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.