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İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor

İspanya La Liga takımlarından Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal, son dönemlerde attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Milli oyuncu son olarak takımının oynadığı Alaves maçında attığı golle 1 puanı getiren isim oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İspanyada Enes Ünal fırtınası esiyor
Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Getafe deplasmanda Alaves ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, deplasman ekibine 1 puanı getiren golü milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

Genç oyuncu 20. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra 86. dakikada Alaves'in Joselu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte Lejeune 90+2. dakikada kırmızı kart gördü ve takımın 10 kişi bıraktı. Alınan bu beraberliğin ardından Getafe 12 puana, Alaves ile 15 puana yükseldi.

  • Son 7 maç 5 gol
  • Milli futbolcumuz Enes Ünal, son haftalarda attığı gollerle takımına katkı sağlamaya devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu son 7 maçta, 5 gol kaydetti. Granada maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren Ünal, Espanyol maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu. Daha sonra Cadiz maçında fileleri havalandıran milli oyuncu, Alaves maçında da attığı golle ön plana çıkan isim oldu.
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