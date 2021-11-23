İspanyol basını Trabzonspor'u konuşuyor

Ekonomi

TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamaya göre fırıncılara uygun fiyatla un sağlamak için çalışmalar devreye alındı. Bu kapsamda 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açıldı. Açıklamada, piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı belirtildi.