İspanyol basını yazdı: Beşiktaş, Luuk de Jong için teklif yaptı mı?

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sevilla'da oynayan 30 yaşındaki Hollandalı golcü Luuk de Jong'u istediği iddia edilmişti.
AS gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Hollandalı golcü konusunda henüz herhangi bir resmi teklifte bulunmadı. Sevilla'nın Fiorentina'da oynayan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istediği ve bunun için Jong'u elden çıkarmak istediği belirtilirken, oyuncu için tek teklifin PSV'den geldiği kaydedildi.
- Luuk de Jong geride bıraktığımız sezon 48 maçta, 9 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2019 yılında PSV'den 12.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Mohamed Ghezzal: "Oğlum kariyerine yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek"https://t.co/LcZzIzLFRH
Mohamed Ghezzal: "Oğlum kariyerine yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek"https://t.co/LcZzIzLFRH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2021