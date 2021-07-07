İspanyol basını yazdı: Beşiktaş, Luuk de Jong için teklif yaptı mı? Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Luuk de Jong'u kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. İspanyol basını, siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki golcü için herhangi bir teklifte bulunmadığını yazdı.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2021, 14:08 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2021, 14:24 Yeni Şafak