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İspanyol basını yazdı: Beşiktaş, Luuk de Jong için teklif yaptı mı?

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Luuk de Jong'u kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. İspanyol basını, siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki golcü için herhangi bir teklifte bulunmadığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanyol basını yazdı: Beşiktaş, Luuk de Jong için teklif yaptı mı?
Transfermarkt verilerine göre Luuk de Jong'un güncel bonservis bedeli 10 milyon euro

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sevilla'da oynayan 30 yaşındaki Hollandalı golcü Luuk de Jong'u istediği iddia edilmişti.

AS gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Hollandalı golcü konusunda henüz herhangi bir resmi teklifte bulunmadı. Sevilla'nın Fiorentina'da oynayan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istediği ve bunun için Jong'u elden çıkarmak istediği belirtilirken, oyuncu için tek teklifin PSV'den geldiği kaydedildi.

  • Luuk de Jong geride bıraktığımız sezon 48 maçta, 9 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2019 yılında PSV'den 12.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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