İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda temsilcimiz iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın devre arasında yaşananlar çirkin görüntüler ortaya çıkardı. İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.