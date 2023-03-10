İspanyol polisinin saldırı anı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda temsilcimiz iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın devre arasında yaşananlar çirkin görüntüler ortaya çıkardı. İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.
İşte saldırı anı
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#UEFA avrupa ligi
7 dakika önce
İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı
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