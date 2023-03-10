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Spor

İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Maçın devre arasında İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

00:17 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İspanyol polisinin saldırı anı

İspanyol polisinin saldırı anı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda temsilcimiz iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın devre arasında yaşananlar çirkin görüntüler ortaya çıkardı. İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

İşte saldırı anı




#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA avrupa ligi
7 dakika önce
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İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına çirkin saldırı
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