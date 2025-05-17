İsrailli rakibini devirdi, altın madalyayı Filistinlilere armağan etti

"Orada İsrailli rakibimi yenerek şampiyon oldum. Müsabakayı kazandıktan sonra ailem, hocalarım ve kendi adıma çok sevindim. O maça hem Türkiye için hem de Filistin'de haksız yere katledilen küçük çocuklar ve kadınlar için çıktım. O ekstra motivasyon sağladı. Kazandığım madalya ülkeme ve Filistin'de katledilen insanlara armağan olsun."

"Ne Fatma Zehra ne de biz spordan vazgeçtik. Çünkü güçlü ve potansiyelli birisi. Bunu Almanya'daki müsabakada da gösterdi. O şampiyonluk bizim için her şeyden çok daha önemliydi. Maçtan önce beni aradı, 'Hocam final maçına çıkıyorum.' dedi. Ben de 'Fatma bu müsabakayı tüm Müslümanlar için kazanacaksın.' dedim. Sadece 3 dakika içinde rakibini yenerek maçı kazandı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önünde 3 büyük madalya daha var, onları da alacağına inanıyoruz."