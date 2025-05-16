Milli judocular Kazakistan'dan altın madalya ile döndü

Milliler madalyalarıyla zafer pozu verdi.
Kadın Judo Milli Takımı, Kazakistan'da düzenlenen 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'daki organizasyonda takım müsabakaları yapıldı.
Kadın milliler, sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Özbekistan'ı mağlup etti.
Milliler, eşit puan aldıkları ev sahibi Kazakistan ile birinciliği paylaşarak organizasyonu altın madalyayla tamamladı.
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