Gol bölgesine 1 veya 2 adam

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca yaptığı açıklamada “Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Ön libero ve sol stoper konusunda şu anda görüşmelerimiz var. İnşallah son aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün netleştirdikten sonra kamuoyuna bildireceğiz. Bizim için önemli eksik şu anda gol bölgesidir. 1 ya da 2 oyuncunun inşallah yakın zamanda geleceğini düşünüyorum" dedi.

MKE Ankaragücü’nün Süper Lig fikstürünü değerlendiren Koca, ilk hafta Konyaspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Daha sonra ikinci maçta deplasman, üçüncü hafta ise BAY geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bizim için fark etmez'

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Fikstür konusuna da değinen Koca, "Süper Lig fikstürü herkese hayırlı olsun. Bizim için fark etmez, er ya da geç takımlar birbirleriyle karşılaşacak. Sadece ilk haftalarda ağustos ayı olduğu için havanın sıcak olmasının etkisi olabilir. Ama takımlarımızın kamp döneminde bu sorunları da aşacağına inanıyorum. Yeni sezon inşallah iyi olur, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

MKE Ankaragücü’nün 8 defa İstanbul deplasmanlarına gideceğini hatırlatan Başkan Koca, “İstanbul bizim için çok dezavantaj değil. Yakın, 3 saate, 3.5 saate gidebiliyoruz. Tabii uçakla daha kısa sürede de gidebiliyoruz. Ben çok sorun olacağını düşünmüyorum. İstanbul’a biz bir alt ligde de defalarca gittik. Bir sorun olmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü geçen sezon TFF 1.Lig'de 4 kez İstanbul deplasmanına yolculuk yapmıştı.

📸 Takımımız günü çift antrenmanla tamamladı. #Ankaragücü pic.twitter.com/c2kYq47Itd — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 6, 2022