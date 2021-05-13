İstanbul'dan alındı: Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de

UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan stadyumda değişikliğe gitti. Buna göre daha önce İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final mücadelesi, Estadio Do Dragao Stadı'na alındı.

UEFA, bu kararın alınmasındaki en önemli sebep olarak İngiliz hükümetinin Türkiye'deki koronavirüs vakalarına dikkat çektiği kaydedildi. UEFA final karşılaşmasının İngiltere'ye alınması için İngiliz hükümeti ile görüşmelerin yapıldığını ancak olumlu sonuç alınamadığını da ifade etti.

Seyirci alınacak

UEFA, Devler Ligi finaline seyirci alınacağını açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleye her iki takımın da 6'şar bin taraftar hakkı olacağını duyurdu.

"Türkiye'de de oynanacak"

UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, yakın bir gelecekte Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacağını açıklarken, net bir tarih vermedi. Ceferin, "Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Ceferin: "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur." REKLAM May 13, 2021



