Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın 8. dakikasında öne geçti.
Ofsayt tartışmaları yaşandı
7. dakikada Beşiktaş çift vuruş kazandı. Bu esnada pozisyonun ofsayt olduğu iddia edildi. VAR devreye girmediği için karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, siyah-beyazlıların lehine çift vuruş kararı verdi.
İstanbulspor-Beşiktaş maçında ilginç gol
- Beşiktaş'ın kazandığı çift vuruşta topun başına Kevin N'Koudou geçti. Siyah-beyazlı oyuncu topu direkt kaleye vurdu. Kaleci Jensen topu tutmaya çalıştı fakat müdahalesine rağmen tutamadığı top ağlara gitti. Çift vuruş olduğu için kimseye çarpmayan topu, Jensen tutmaya çalışmasaydı gol kararı verilmeyecekti.